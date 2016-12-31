Избран председатель Общественного Совета города Иваново

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Сегодня, 24 января, приступил к работе новый состав четвертого созыва Общественного Совета города Иваново. В ходе заседания были избраны руководящий состав и комиссии Общественного Совета. Председателем ОС стал директор Ивановского филиала РАНХиГС Евгений Смирнов.

С полным списком избранного руководства Общественного Совета г. Иваново можно ознакомиться здесь.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново