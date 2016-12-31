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Новости

вчера, 18:43

В отношении главы Каменского городского поселения возбуждено дело


В администрацию Каменского городского поселения Вичугского района обратился местный житель. Его обращение было зарегистрировано 4 октября 2016 года. 1 ноября гражданину был направлен ответ о продлении срока рассмотрения обращения на один месяц для проведения проверочных мероприятий. Однако, как установила прокуратура в ходе проверки, продление срока рассмотрения обращения явилось необоснованным и незаконным. Фактически с 04.10.2016, то есть с момента поступления обращения, и до 01.11.2016, то есть до уведомления о продлении срока рассмотрения обращений, никаких проверочные мероприятия не проводились. Проверочные мероприятия были проведены администрацией поселения лишь 13 января 2017 года.

Окончательный ответ на обращение гражданину за подписью главы Каменского городского поселения был направлен только 18 января 2017 года, то есть с нарушением положенного по закону срока.

По результатам проверки прокурором в отношении главы Каменского городского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ и внесено представление. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного органа.

ключевые слова: чиновник глава поселения правонарушение
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									ник2шум								
							
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  • вчера, 20:49
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							В таких местечках у власти сидят товарищи, которые плюют на людей. Ссылаются на то. что их мало, что зарплата маленькая и т.д. А зайдешь - не понять чем занимаются. В основном бабенки. И в основном, видимо, чьи-то жены, дочки, невестки и т.д. Довелось как-то зайти с одним вопросом, так сидит сопля какая-то и так отчеканила мне, что даже её соседка по столу - постарше - остановила её, что нельзя, дескать, так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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