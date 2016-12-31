Ремонт моста через Родинку завершат в этом году

Стоимость ремонта – более 6 млн рублей





Ввести в эксплуатацию после ремонта мост через реку Родинка в Пучеже планируется в этом году, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Сегодня ход работ на объекте проинспектировал заместитель губернатора Сергей Зобнин.

Стоимость ремонта составляет более 6 млн рублей. В прошлом году району была предоставлена субсидия из регионального дорожного фонда в сумме 3,1 млн рублей на ремонт сопряжения моста. Сергей Зобнин отметил, что объект является социально-значимым для жителей Пучежа, связывая южную часть города с центром. «Сегодня мы с коллегами ознакомились с ситуацией на месте, проинспектировали результаты работ, которые были выполнены в 2016 году. Работы, запланированные на минувший год, выполнены не в полном объеме. Сумма субсидии использована только на 73,3 % - это 2,4 млн рублей», – отметил зампред. Он также добавил, что работы по ремонту моста завершат в этом году.

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