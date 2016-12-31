Родители: за пользование лыжами на уроках физкультуры школа берет с учеников арендную плату





Удивительная история из Ивановского района пришла на нашу "горячую линию" от родителей учеников. С учеников Коляновской школы якобы берут арендную плату за пользование лыжами на уроках физкультуры - 10 рублей за урок. В ближайшее время управление образования Ивановского района проведет по данной информации проверку в школе. А пока что-либо узнать по поводу сбора денег с учеников в учебное учреждение отправился наш корреспондент. Смотрите об этом в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».

поделиться ссылкой:

