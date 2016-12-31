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вчера, 17:25
Родители: за пользование лыжами на уроках физкультуры школа берет с учеников арендную плату
Удивительная история из Ивановского района пришла на нашу "горячую линию" от родителей учеников. С учеников Коляновской школы якобы берут арендную плату за пользование лыжами на уроках физкультуры - 10 рублей за урок. В ближайшее время управление образования Ивановского района проведет по данной информации проверку в школе. А пока что-либо узнать по поводу сбора денег с учеников в учебное учреждение отправился наш корреспондент. Смотрите об этом в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: школа ученики физкультура лыжи аренда
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Комментарии (5)
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- ник2шумвчера, 20:51Всего-то десять рублей?! А шуму! Мне казалось всегда, что дети со своими лыдами в школу ходили.
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- уххвчера, 21:47ключевые слова,,Мне казалось всегда,,
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- 99dвчера, 22:22Во народ(((( за 10 рублей для своих же детей удавятся(
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- Hikola Yaсегодня, 00:00Кого не устраивает прокат лыж, может приобрести их. С советских времен прокат был, и все была хорошо, а тут вдруг барсики сенсацию нашли. Раздуваю скандал. Отчего же вы уважаемые журналисты не выясняете, откуда данный инвентарь в школе появился? За счет бюджета? Не думаю.
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- Hikola Yaсегодня, 00:05Благодарность лучше бы выразили. Наверно единственная школа где с пониманием отнеслись к небогатому бюджету родителей. В остальных покупать заставляю (опасаются наверное вот таких горе журналистов), а они нынче не дешевое удовольствие.
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