В трех районах Ивановской области обнаружены лисы, зараженные бешенством





На территории ивановской области выявлены новые случаи бешенства животных. Диагноз установлен при исследовании патматериала, полученного от найденных лис в трех районах Ивановской области.

В настоящее время в эпизоотических очагах (с. Погост Фурмановского района, с. Кунестино Приволжского района и д. Болтино Родниковского) района проводятся необходимые мероприятия.

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В прошедшем 2016 году в Ивановской области было выявлено 30 неблагополучных пунктов по бешенству животных.