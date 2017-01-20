Ивановцы деньгами поддержали активистов, устанавливающих народное расписание троллейбусов





Зрители телеканала «БАРС» поддержали инициативных ивановцев, которые занимаются проблемами транспорта в городе. Молодые люди устанавливают на остановках антивандальные таблички с графиками движения троллейбусов.

После нашего репортажа, который вышел в 20 января, двое жителей областного центра взялись оплатить установку 5 новых табличек. Отметим, что данные таких «народных» расписаний полностью соответствует действительности. И по справедливому замечанию общественников, куда более понятны для ивановцев, чем те, что установлены городской администрацией.

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