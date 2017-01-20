Новости
вчера, 16:51
Ивановцы деньгами поддержали активистов, устанавливающих народное расписание троллейбусов
Зрители телеканала «БАРС» поддержали инициативных ивановцев, которые занимаются проблемами транспорта в городе. Молодые люди устанавливают на остановках антивандальные таблички с графиками движения троллейбусов.
После нашего репортажа, который вышел в 20 января, двое жителей областного центра взялись оплатить установку 5 новых табличек. Отметим, что данные таких «народных» расписаний полностью соответствует действительности. И по справедливому замечанию общественников, куда более понятны для ивановцев, чем те, что установлены городской администрацией.
ключевые слова: троллейбусы остановки расписание
- оцените новость:
-
(0)
- 702
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- BASILIO37вчера, 18:35расписание действительно соответствует. сам стоял и сверял. Призываю жителей активно пользоваться данными расписаниями и пересаживаться из маршруток и автобусов на троллейбусы. Лучше постоять ещё пять минут, зато ехать в просторном и удобном салоне, чем согнувшись в три погибели просить передать за проезд в маршрутке.
Новость дня
вчера, 13:40В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
-
(0)
- 6206
вчера, 13:00В Ивановской области ожидаются 25-градусные морозы
-
(2)
- 4221
вчера, 11:40Новое кадровое назначение в ивановской администрации
-
(0)
- 4970
вчера, 10:55В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
Из-за недосмотра родителей
-
(0)
- 3380
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 11410
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3775
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3874
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3196
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9426
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9422