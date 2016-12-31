Студенты ИГЭУ обратились к ректору с просьбой не закрывать столовую





Студенты ивановского энергоуниверситета боятся, что останутся без одной из вузовских столовых. Той, что расположена в 3-м общежитии. Активисты собрали подписи под обращением на имя ректора с просьбой сохранить общепит и нынешний график работы.

Вкусно, недорого, а главное - открывается в 8 утра. Здесь можно позавтракать. Тогда как две большие столовые - в учебных корпусах - работают только с 11.00. Впрочем, в ректорате энергоуниверситета говорят, что студенты поторопились. Никакого закрытия 1 февраля не планировалось. Все возможные изменения еще будут обсуждаться на встрече администрации вуза с постояльцами общежития. После того, как закончатся каникулы у первого, второго и третьего курсов.

Без перемен не обойтись из-за убыточности столовых. Они дотационные. Общий доход всех четырех точек питания - 18 миллионов рублей. Этого не хватает. Еще 4 миллиона вуз добавляет из внебюджетных источников. Общепит в 3-м общежитии, говорит руководство, в день посещает в среднем 70 человек. А надо бы вдвое больше. Потому здесь в качестве варианта предлагается убрать кухню и оставить буфет, а уж какая столовая взамен начнет открывать двери пораньше, решат вместе со студентами.

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