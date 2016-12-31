Новости
Студенты ИГЭУ обратились к ректору с просьбой не закрывать столовую
Студенты ивановского энергоуниверситета боятся, что останутся без одной из вузовских столовых. Той, что расположена в 3-м общежитии. Активисты собрали подписи под обращением на имя ректора с просьбой сохранить общепит и нынешний график работы.
Вкусно, недорого, а главное - открывается в 8 утра. Здесь можно позавтракать. Тогда как две большие столовые - в учебных корпусах - работают только с 11.00. Впрочем, в ректорате энергоуниверситета говорят, что студенты поторопились. Никакого закрытия 1 февраля не планировалось. Все возможные изменения еще будут обсуждаться на встрече администрации вуза с постояльцами общежития. После того, как закончатся каникулы у первого, второго и третьего курсов.
Без перемен не обойтись из-за убыточности столовых. Они дотационные. Общий доход всех четырех точек питания - 18 миллионов рублей. Этого не хватает. Еще 4 миллиона вуз добавляет из внебюджетных источников. Общепит в 3-м общежитии, говорит руководство, в день посещает в среднем 70 человек. А надо бы вдвое больше. Потому здесь в качестве варианта предлагается убрать кухню и оставить буфет, а уж какая столовая взамен начнет открывать двери пораньше, решат вместе со студентами.Подробнее об этом смотрите сегодня в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».
- оцените новость:
-
(2)
- 1425
- 6
Комментарии (6)
Новость дня
-
(0)
- 6206
-
(2)
- 4221
-
(0)
- 4970
-
(0)
- 3380
-
(8)
- 11410
-
(1)
- 3775
-
(3)
- 3874
-
(0)
- 3196
-
(0)
- 9426
-
(2)
- 9422
- пара рублей на электричество
- мойщица, повар один? вряд ли, холодный цех, горячий цех, кондитерка), уборщица, директор, бухгалтер - 4тр
- сырьё - 5тр
Налоги еще, аренда помещения, текущий ремонт, вода, канализация итд
это называется: работа ради работы (с) не помню кто
11тр * 30 = 330тр - 18млн ? это как считали?
Да, я считал что всё что готовится - "общепит" - "столовка" - не "Ресторан" с выходом по 2тр на человека, у Вас же столовая?! Или всё же кто то где то отмывает банкетными делами кучи бабла?!
Пускай будет богатый студент и будет тратить 250р! итого 650тр в мес - 18 лямов где ?!
Рестораны в центре предлагают ланчи за такие деньги.
Просто ректор. скрывая доходы столовых запиливает бабки.