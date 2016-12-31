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вчера, 16:43

Студенты ИГЭУ обратились к ректору с просьбой не закрывать столовую


Студенты ивановского энергоуниверситета боятся, что останутся без одной из вузовских столовых. Той, что расположена в 3-м общежитии. Активисты собрали подписи под обращением на имя ректора с просьбой сохранить общепит и нынешний график работы.

Вкусно, недорого, а главное - открывается в 8 утра. Здесь можно позавтракать. Тогда как две большие столовые - в учебных корпусах - работают только с 11.00. Впрочем, в ректорате энергоуниверситета говорят, что студенты поторопились. Никакого закрытия 1 февраля не планировалось. Все возможные изменения еще будут обсуждаться на встрече администрации вуза с постояльцами общежития. После того, как закончатся каникулы у первого, второго и третьего курсов.

Без перемен не обойтись из-за убыточности столовых. Они дотационные. Общий доход всех четырех точек питания - 18 миллионов рублей. Этого не хватает. Еще 4 миллиона вуз добавляет из внебюджетных источников. Общепит в 3-м общежитии, говорит руководство, в день посещает в среднем 70 человек. А надо бы вдвое больше. Потому здесь в качестве варианта предлагается убрать кухню и оставить буфет, а уж какая столовая взамен начнет открывать двери пораньше, решат вместе со студентами.

Подробнее об этом смотрите сегодня в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».

ключевые слова: вуз ИГЭУ студенты столовая
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Грозди рябины								
							
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  • вчера, 16:52
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							Хм.. похоже на срытую рекламу)) Теперь там пол Иванова будет трапезничать, а не 70 человек в день)) Так, глядишь, и доходы вырастут)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Муся								
							
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  • вчера, 19:06
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							В этой столовой могут есть только студенты, т.к в общежите посторонним вход запрещен								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 18:07
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										0
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							70 человек, средний обед 120р-150р - 10-11тр за смену, из них:
    
- пара рублей на электричество
    
- мойщица, повар один? вряд ли, холодный цех, горячий цех, кондитерка), уборщица, директор, бухгалтер  - 4тр
    
 - сырьё - 5тр
    
Налоги еще, аренда помещения, текущий ремонт, вода, канализация итд
    
это называется: работа ради работы (с) не помню кто
    
11тр * 30 = 330тр - 18млн ? это как считали?
    

    
Да, я считал что всё что готовится - "общепит" - "столовка" - не "Ресторан" с выходом по 2тр на человека, у Вас же столовая?! Или всё же кто то где то отмывает банкетными делами кучи бабла?! 
    
 Пускай будет богатый студент и будет тратить 250р! итого 650тр в мес - 18 лямов где ?!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Муся								
							
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  • вчера, 19:08
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    • 
										+1
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							18 млн . Не с одной общаговской столовой имеется ввиду, еще есть два буфета, и три столовых в корпусах  и плюс вот эта, о которой идет речь в новости								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									регистрон								
							
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  • вчера, 21:59
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							ложь и враньё.Выхлоп столовых не менее 100% при чеке в 130-150 рублей.
    
Рестораны в центре предлагают ланчи за такие деньги.
    
Просто ректор. скрывая доходы столовых запиливает бабки.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									регистрон								
							
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  • вчера, 22:00
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							А сделать это проще простого, продукты ведь портятся. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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вчера, 13:40

				

				В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа 
								

					
	 По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
				
вчера, 10:55

				

				В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками 
								

					
	 Из-за недосмотра родителей
				

				

	    			
    
	    				
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