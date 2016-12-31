В Иванове украли мусорные контейнеры, стоявшие во дворе многоквартирного дома

ФОТО





Со двора 400-квартирного дома в областном центре исчезли мусорные контейнеры. Почти месяц жильцы наблюдают под окнами стихийную свалку. Впрочем, и до этого мусор вывозили так же - раз в полгода.

Запорошенные мешки, старый унитаз и батареи. Свалка у дома-коммуны больше напоминает полигон бытовых отходов. По словам жильцов, такая ситуация здесь уже больше года. С тех пор как пришла «Народная управляющая компания». В жару мусорное соседство становится для местных жителей пыткой.

По словам жильцов, опустошённые контейнеры заполняются тут же. Помогают проезжающие мимо автомобилисты. Да и стоит здесь обычно всего три бака.

В УК помойку называют проблемной. После новогодних праздников она, можно сказать, вошла в криминальны сводки: контейнеры пропали. Как нам сообщил руководитель «Народной управляющей компании» Илья Дьяков, контейнеры действительно украли. Сейчас подрядчик их ищет.

поделиться ссылкой:

