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вчера, 16:32

В Иванове украли мусорные контейнеры, стоявшие во дворе многоквартирного дома

ФОТО


Со двора 400-квартирного дома в областном центре исчезли мусорные контейнеры. Почти месяц жильцы наблюдают под окнами стихийную свалку. Впрочем, и до этого мусор вывозили так же - раз в полгода.

Запорошенные мешки, старый унитаз и батареи. Свалка у дома-коммуны больше напоминает полигон бытовых отходов. По словам жильцов, такая ситуация здесь уже больше года. С тех пор как пришла «Народная управляющая компания». В жару мусорное соседство становится для местных жителей пыткой.

По словам жильцов, опустошённые контейнеры заполняются тут же. Помогают проезжающие мимо автомобилисты. Да и стоит здесь обычно всего три бака.

В УК помойку называют проблемной. После новогодних праздников она, можно сказать, вошла в криминальны сводки: контейнеры пропали. Как нам сообщил руководитель «Народной управляющей компании» Илья Дьяков, контейнеры действительно украли. Сейчас подрядчик их ищет.

Подробнее об этом смотрите сегодня в вечерних выпусках программы «Губерния» на телеканале «БАРС».

ключевые слова: мусор контейнеры кража свалка
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Грозди рябины								
							
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  • вчера, 16:45
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							Возможно это сделали недовольные жильцы, пытаясь обратить внимание на проблему с мусором. Хотя толк от этого вряд ли будет..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 17:46
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							в Голландии полиция бы озолотилась с такой кучи, с каждого вредителя по 500 евро штрафу, и бонусом еще от 9000 до 50тыщ евро за экспертизу и поимку владельца пакетика, по отпечаткам, анализу ДНК найти владельца просто, так же просто судья выносит вердикт - оплатить 25500 к примеру за Ваш мусор. Там вот на этом месте крыс наверное видимо не видимо, они  там наверное у этой "пирушки" строем ходят , ужс!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • вчера, 20:58
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							А что, жильцы 400-квартирного дома никто не видел, кто спёр контейнеры? Это же не ведро мусорное украсть. Его же тащили со скрежетом-шумом. Да всем всё по фиг!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	 По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
				

				

	    			
    
	    				
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