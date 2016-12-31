Владимир Шарыпов встретится с ректорами и проректорами ивановских вузов





25 января, в День российского студенчества, состоится встреча главы областного центра Владимира Шарыпова с ректорами и проректорами ивановских вузов. Встреча пройдет в администрации города.

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