Новости
В 30-м микрорайоне и на улице Генерала Хлебникова временно отключат холодную воду
Перечень адресов
В связи с проведением «Водоканалом» ремонтных работ на водоводе, проходящем по улице Генерала Хлебникова областного центра, 25 января с 09.00 до 16.00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Генерала Хлебникова, д. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 51;
- 30-й микрорайон, д. 27, 52.
Возможно снижение качества холодной воды, подаваемой потребителям в районе города, ограниченном улицами Шубиных, Генерала Хлебникова, Куконковых, Панина.
При необходимости по заявлению группы потребителей будет организован подвоз воды в требуемое место. Обращаться по телефону диспетчерской службы 93-01-01, добавочный 1.
АО «Водоканал» рекомендует жителям указанных районов обеспечить запас питьевой воды, и в период с 25.01.2017 по 03.02.2017 кипятить воду перед употреблением.
- оцените новость:
-
(0)
- 741
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 6204
-
(2)
- 4220
-
(0)
- 4970
-
(0)
- 3380
-
(8)
- 11410
-
(1)
- 3775
-
(3)
- 3874
-
(0)
- 3196
-
(0)
- 9426
-
(2)
- 9422