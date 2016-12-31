В 30-м микрорайоне и на улице Генерала Хлебникова временно отключат холодную воду

Перечень адресов





В связи с проведением «Водоканалом» ремонтных работ на водоводе, проходящем по улице Генерала Хлебникова областного центра, 25 января с 09.00 до 16.00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

- ул. Генерала Хлебникова, д. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 51;

- 30-й микрорайон, д. 27, 52.

Возможно снижение качества холодной воды, подаваемой потребителям в районе города, ограниченном улицами Шубиных, Генерала Хлебникова, Куконковых, Панина.

При необходимости по заявлению группы потребителей будет организован подвоз воды в требуемое место. Обращаться по телефону диспетчерской службы 93-01-01, добавочный 1.

АО «Водоканал» рекомендует жителям указанных районов обеспечить запас питьевой воды, и в период с 25.01.2017 по 03.02.2017 кипятить воду перед употреблением.

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