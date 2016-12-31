В соборной мечети Иванова пройдет День открытых дверей





8 февраля с 10 утра и до 8 вечера в ивановской соборной мечети будет проходить День открытых дверей. Планируется экскурсия по мечети, знакомство с религией ислам, ответы на вопросы посетителей, выставка исторических книг, чтение азана хафизами соборной мечети.

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