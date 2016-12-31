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Новости

вчера, 15:28

В Иванове маршрутка пролетела перекресток на красный

ВИДЕО


На YouTube появилось видео с очередным примером того, как в Иванове ездят некоторые маршрутчики. На этот раз правила дорожного движения водитель общественного транспорта нарушил на улице Лежневской у кинотеатра «Лодзь». Подвергая опасности пассажиров и создавая аварийную ситуацию на дороге, он пролетел перекресток на красный сигнал светофора и, не останавливаясь у остановочного павильона, умчался вдаль. Автор видео запомнил и номер маршрутки - н099рх37.

Видео с YouTube - Alex Pol

ключевые слова: маршрутка перекресток светофор ПДД нарушение
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Комментарии (10)

	


	

	

		
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  • 
								
									vofchik								
							
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  • вчера, 15:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так на большая часть водителей либо выходцы с гор либо из нищих азиатских республик. Культуру вождения надо прививать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Грозди рябины								
							
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  • вчера, 16:04
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наверное сдачу кому-нибудь отсчитывал, кофе пил и по телефону разговаривал.. Вот за светофором-то и не уследил..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									прЫнцеса								
							
    • 
							
  • вчера, 16:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Эка невидаль... они все так гоняют! ЕздЮки...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Иванов								
							
    • 
							
  • вчера, 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А кому видео троллейбуса скинуть, проезжающего на красный, а сзади экипаж ДПС! Все нарушают абсолютно, а но попе ёрзают только стукачи								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pryoleg37								
							
    • 
							
  • вчера, 17:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну сбрасывайте. Что ж вы не сбрасываете. Я тоже много чего написать могу. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Иванов								
							
    • 
							
  • вчера, 17:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Стукачеством не занимаюсь... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • вчера, 21:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это не стукачество. Человек просто неравнодушный, у него есть представление о законах и правилах. А такие, как вы, живут по одному правилу: рука руку моет - я промолчу, и другой про меня промолчит. такие, как вы, будут равнодушно смотреть, как убивают. Но в полицию не позвонят - "стукачество", дескать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Иванов								
							
    • 
							
  • вчера, 17:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я предполагаю, что у таких кинооператоров частенько китайская съемочная техника замыкает, да не дай Бог пожар)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Иванов								
							
    • 
							
  • вчера, 18:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вот и автор ролика подтянулся, обиженка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									регистрон								
							
    • 
							
  • вчера, 22:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дурила Alex Pol! Что ты знаешь, придурок, об экстренном торможении, когда у тебя салон пассажиров? Ты дедушка, езди ,как олень и снимай видео про нормальных водителей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
				
вчера, 13:40

				

				В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа 
								

					
	 По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
				
вчера, 10:55

				

				В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками 
								

					
	 Из-за недосмотра родителей
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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