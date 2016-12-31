Новости
вчера, 15:28
В Иванове маршрутка пролетела перекресток на красный
ВИДЕО
На YouTube появилось видео с очередным примером того, как в Иванове ездят некоторые маршрутчики. На этот раз правила дорожного движения водитель общественного транспорта нарушил на улице Лежневской у кинотеатра «Лодзь». Подвергая опасности пассажиров и создавая аварийную ситуацию на дороге, он пролетел перекресток на красный сигнал светофора и, не останавливаясь у остановочного павильона, умчался вдаль. Автор видео запомнил и номер маршрутки - н099рх37.Видео с YouTube - Alex Pol
ключевые слова: маршрутка перекресток светофор ПДД нарушение
- оцените новость:
-
(4)
- 2254
- 10
Комментарии (10)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- vofchikвчера, 15:53Так на большая часть водителей либо выходцы с гор либо из нищих азиатских республик. Культуру вождения надо прививать.
-
- Грозди рябинывчера, 16:04Наверное сдачу кому-нибудь отсчитывал, кофе пил и по телефону разговаривал.. Вот за светофором-то и не уследил..
-
- прЫнцесавчера, 16:19Эка невидаль... они все так гоняют! ЕздЮки...
-
- Сергей Ивановвчера, 17:25А кому видео троллейбуса скинуть, проезжающего на красный, а сзади экипаж ДПС! Все нарушают абсолютно, а но попе ёрзают только стукачи
-
- pryoleg37вчера, 17:30Ну сбрасывайте. Что ж вы не сбрасываете. Я тоже много чего написать могу.
-
- Сергей Ивановвчера, 17:35Стукачеством не занимаюсь...
-
- ник2шумвчера, 21:09Это не стукачество. Человек просто неравнодушный, у него есть представление о законах и правилах. А такие, как вы, живут по одному правилу: рука руку моет - я промолчу, и другой про меня промолчит. такие, как вы, будут равнодушно смотреть, как убивают. Но в полицию не позвонят - "стукачество", дескать!
-
- Сергей Ивановвчера, 17:58Я предполагаю, что у таких кинооператоров частенько китайская съемочная техника замыкает, да не дай Бог пожар)
-
- Сергей Ивановвчера, 18:14А вот и автор ролика подтянулся, обиженка
-
- регистронвчера, 22:11Дурила Alex Pol! Что ты знаешь, придурок, об экстренном торможении, когда у тебя салон пассажиров? Ты дедушка, езди ,как олень и снимай видео про нормальных водителей.
Новость дня
вчера, 13:40В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
-
(0)
- 6204
вчера, 13:00В Ивановской области ожидаются 25-градусные морозы
-
(2)
- 4220
вчера, 11:40Новое кадровое назначение в ивановской администрации
-
(0)
- 4970
вчера, 10:55В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
Из-за недосмотра родителей
-
(0)
- 3379
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 11410
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3775
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3874
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3196
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9426
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9422