В Иванове маршрутка пролетела перекресток на красный

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На YouTube появилось видео с очередным примером того, как в Иванове ездят некоторые маршрутчики. На этот раз правила дорожного движения водитель общественного транспорта нарушил на улице Лежневской у кинотеатра «Лодзь». Подвергая опасности пассажиров и создавая аварийную ситуацию на дороге, он пролетел перекресток на красный сигнал светофора и, не останавливаясь у остановочного павильона, умчался вдаль. Автор видео запомнил и номер маршрутки - н099рх37.

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Видео с YouTube - Alex Pol