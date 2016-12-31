В Иванове из-за аварии без горячей воды и тепла остались 30 многоквартирных домов

С общим населением 3568 человек - ФОТО







Аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в связи с аварией на теплотрассе, расположенной в областном центре на улице поэта Майорова, д. 28, произошло около 13.30.

Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в зону отключения попали 30 многоквартирных жилых домов с общим населением 3568 человек, в том числе 1235 детей, а также 2 социально значимых объекта: детский сад на улице Велижской и коррекционная школа № 1 на 4-й Первомайской улице.

Для устранения аварии привлечены бригады АО «Ивгортеплоэнерго». В 13.45 были начаты земляные работы. На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Всего к ликвидации аварии привлекаются 23 человек и 10 единиц техники. Устранить аварию планируют к 19.00.Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС

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