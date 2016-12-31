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Новости

вчера, 14:51

Кинешемка убила сожителя, вывезла труп на тележке к водоему и сбросила тело в воду

Суд приговорил ее к 8 годам колонии


В Кинешме вынесен приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в убийстве.

Преступление было совершено в ночь с 11 на 12 июня 2016 года. Подсудимая находилась у себя дома со своим сожителем. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она устроила ссору с гражданским мужем, схватила нож и нанесла им мужчине удар в шею. От полученной травмы тот скончался на месте через непродолжительное время.

Женщина из дома ушла, но ночью вернулась. Убедившись в том, что сожитель мертв, она решила скрыть следы преступления. Вывезла труп на тележке к искусственному водоему, расположенному на территории Кинешмы, и сбросила тело в воду.

В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала частично. В итоге суд приговорил ее к 8 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.



ключевые слова: убийство суд приговор
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Отсюда вывод: не злите женщин!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • вчера, 15:27
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							8 лет в обмен на жизнь? возможно конечно обстоятельства обороны были, а если нет-то обмен не равноценный явно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Наверно отмечалм день независимости России. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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