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Кинешемка убила сожителя, вывезла труп на тележке к водоему и сбросила тело в воду
Суд приговорил ее к 8 годам колонии
В Кинешме вынесен приговор в отношении местной жительницы, признанной виновной в убийстве.
Преступление было совершено в ночь с 11 на 12 июня 2016 года. Подсудимая находилась у себя дома со своим сожителем. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она устроила ссору с гражданским мужем, схватила нож и нанесла им мужчине удар в шею. От полученной травмы тот скончался на месте через непродолжительное время.
Женщина из дома ушла, но ночью вернулась. Убедившись в том, что сожитель мертв, она решила скрыть следы преступления. Вывезла труп на тележке к искусственному водоему, расположенному на территории Кинешмы, и сбросила тело в воду.
В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала частично. В итоге суд приговорил ее к 8 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
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Комментарии (3)
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- Грозди рябинывчера, 15:10Отсюда вывод: не злите женщин!
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- foxвчера, 15:278 лет в обмен на жизнь? возможно конечно обстоятельства обороны были, а если нет-то обмен не равноценный явно.
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- Hippyвчера, 16:47Наверно отмечалм день независимости России.
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