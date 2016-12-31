Силачи из центра России съедутся в Иваново





Открытый региональный турнир по жимовому двоеборью состоится в Иванове в ближайшую субботу, 28 января. Ожидаются участники из Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода и Ярославля.

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