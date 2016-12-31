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В Плесе лже-скупщики антиквариата украли у пенсионерки все ее сбережения
Полиция разыскивает преступниц
В Приволжском районе сотрудники полиции зарегистрировали очередной факт кражи сбережений у пенсионерки. Было установлено, что утром в квартиру одного из домов по улице Первомайской в Плесе пришли неизвестные женщины. Визитёрши представились 87-летней хозяйке жилища скупщицами антиквариата и поинтересовались, нет ли в доме старинных вещей. Доверчивая пенсионерка пустила гостей в дом. «Покупательницы» обратили внимание на швейную машинку и предложили бабушке ее продать за 4 тысячи рублей.
Престарелая женщина сказала, что ей надо посоветоваться с родственниками, и назначила встречу на следующий день. Когда злоумышленницы пришли снова, и пенсионерка сообщила, что готова продать заинтересовавшую их вещь, визитерши сделали вид, что хотят как следует ознакомиться с товаром и под эти предлогом проникли в дом. После ухода «скупщиц» потерпевшая обнаружила, что у нее пропали 232 тысячи рублей и 2 сберегательных книжки. Потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас оперативники разыскивают преступниц, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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другая вон с Иваново ул. 3 Авиаотряда, обменять отдала сегодня утром 50тр неизвестной даме 35ти лет, тоже вообразила себя коммерсом.