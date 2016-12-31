Ивановские гимнастки вошли в сборную ЦФО для участия в Первенстве России





С 18 по 22 января в Белгороде проходило Первенство ЦФО по художественной гимнастике. Ивановские спортсменки, принимавшие участие в соревнованиях, выступили более чем успешно, став победительницами и призерами.

1 место заняла Анна Лебедева 2002 г.р., воспитанница ДЮСШ № 9, выступившая по программе КМС.

2 место заняла Дарья Соколова 2005 г.р., воспитанница СДЮСШОР № 8 «СПАРТАК», выступавшая по программе первого взрослого разряда.

5 место заняла Александра Алексеева 2002 г.р., воспитанница ДЮСШ № 9, выступившая по программе КМС.

6 место заняла Яна Федорук 2005 г.р., воспитанница СДЮСШОР № 2, выступившая по программе 1-го взрослого разряда.

Кроме этого, сборная команда Ивановской области (тренеры: Харитонова А.А., Рощупкина И.В.) заняла 2 место в групповых упражнениях по программе КМС.

В итоге команда Ивановской области заняла 3 место в командном зачете, оставив позади сильнейших гимнасток Ярославской и Владимирской областей.

По итогам завершившихся соревнований в сборную команду ЦФО для участия в Первенстве России по художественной гимнастике вошли Анна Лебедева, Александра Алексеева, Дарья Соколова и Яна Федорук.

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