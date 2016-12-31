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Новости

вчера, 13:40

В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа

По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью


В Иванове у одного из домов на улице Новой был обнаружен труп мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа полиции и представители следственного комитета.

Осмотрев место происшествия и проведя поквартирный обход, полицейские установили личность погибшего и обстоятельства случившегося. По предварительной информации, озвученной пресс-службой УМВД по Ивановской области, 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с общего балкона, предположительно 11 этажа. По имеющимся данным погибший ранее уже пытался свести счеты с жизнью.

В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета более детально разбираются в обстоятельствах происшествия.



ключевые слова: самоубийство суицид полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 14:03
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										+1
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							Но рекорда не получилось. он зафиксирован в Москве, на гелик с 86го этажа, мастерски точно приземлился въюношь - не подфартило - селфи не получилось.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									будь в тренде								
							
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  • вчера, 14:21
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							"решил" все проблемы								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ДобрыйЖуть								
							
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  • вчера, 23:13
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							Гражданин преодолел кратчайшее расстояние между двумя точками как яблоко Ньютона.
    
Кризис среднего возраста — относительно малый пи...ец в жизни отдельно взятого мужчины, субъективно воспринимаемый им как большой. Традиционно считается, что КСВ посещает джентльмена между 35 и 45 годами, в момент пересечения восходящей кривой доходов и нисходящей кривой потенции. Но в наш век похожее явление часто наступает и у более молодых кунов (где-то лет в 25-30), вплоть до клинических случаев КСВ у юношества. Выражается в том, что взрослый дядька ВНЕЗАПНО превращается в эмо и ведёт себя соответствующим образом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
				
вчера, 13:40

				

				В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа 
								

					
	 По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
				
вчера, 10:55

				

				В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками 
								

					
	 Из-за недосмотра родителей
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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