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вчера, 13:40
В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
В Иванове у одного из домов на улице Новой был обнаружен труп мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа полиции и представители следственного комитета.
Осмотрев место происшествия и проведя поквартирный обход, полицейские установили личность погибшего и обстоятельства случившегося. По предварительной информации, озвученной пресс-службой УМВД по Ивановской области, 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с общего балкона, предположительно 11 этажа. По имеющимся данным погибший ранее уже пытался свести счеты с жизнью.
В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета более детально разбираются в обстоятельствах происшествия.
ключевые слова: самоубийство суицид полиция
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