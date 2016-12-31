В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа

По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью





В Иванове у одного из домов на улице Новой был обнаружен труп мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа полиции и представители следственного комитета.

Осмотрев место происшествия и проведя поквартирный обход, полицейские установили личность погибшего и обстоятельства случившегося. По предварительной информации, озвученной пресс-службой УМВД по Ивановской области, 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с общего балкона, предположительно 11 этажа. По имеющимся данным погибший ранее уже пытался свести счеты с жизнью.

В настоящее время сотрудники полиции и следственного комитета более детально разбираются в обстоятельствах происшествия.

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