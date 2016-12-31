В Кинешме охранникам школ два месяца не платят зарплату





Об этом сообщает Кинешемец.RU. На сегодняшний день, по данным портала, задержка по оплате труда сотрудникам охраны кинешемских школ составляет 2 месяца. В администрации Кинешмы факт задолженности отрицать не стали, заверив, что вся сумма будет перечислена на счета ЧОПов до конца текущей недели.

поделиться ссылкой:

