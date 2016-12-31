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вчера, 13:34
В Кинешме охранникам школ два месяца не платят зарплату
Об этом сообщает Кинешемец.RU. На сегодняшний день, по данным портала, задержка по оплате труда сотрудникам охраны кинешемских школ составляет 2 месяца. В администрации Кинешмы факт задолженности отрицать не стали, заверив, что вся сумма будет перечислена на счета ЧОПов до конца текущей недели.
ключевые слова: школа охрана зарплата задолженность
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