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Новости

вчера, 13:34

В Кинешме охранникам школ два месяца не платят зарплату


Об этом сообщает Кинешемец.RU. На сегодняшний день, по данным портала, задержка по оплате труда сотрудникам охраны кинешемских школ составляет 2 месяца. В администрации Кинешмы факт задолженности отрицать не стали, заверив, что вся сумма будет перечислена на счета ЧОПов до конца текущей недели.



ключевые слова: школа охрана зарплата задолженность
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 14:01
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										+1
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							ой бида-пичаль, а мне 4 мес задерживают, и чо?! - эт каму то интересно?! - НЕТ
    
Все каму это интересно - набили себе карман баблом и сидят в мягких креслах в своих кабинетах, ждут видимо 5 октября 17года - срок близок!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 14:23
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    • 
										0
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							А что будет 5 октября 17 года?)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
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  • вчера, 14:34
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    • 
										+1
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							Фейерверк от мастер-шефа "Авроры"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 14:38
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										0
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							Ты что-ли пальнешь?)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Грозди рябины								
							
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  • вчера, 14:36
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    • 
										-1
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							День учителя)) Может родители заодно скинутся и охранникам на зарплату))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 15:18
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    • 
										+1
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							а в школах дань в виде 1600р в квартал с ученика куда идёт?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Грозди рябины								
							
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  • вчера, 16:11
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    • 
										0
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							45% директору, 45 % на откуп проверяющим инстанциям, а 10% на благоустройство школы по всей видимости. А охранники подождут. И так работают плохо. Вот недавно пожар проглядели..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Natalia Suvorova								
							
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  • вчера, 19:36
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    • 
										0
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							Да просто сейчас бардак с планированием в бюджетных организациях: платить нельзя ЧОПам (и другим контрагентам), пока на гос.сайтах определенную инфу бюджетники не выставят, а выставить никто не может, так как сайты эти не работают...вот и задержки с оплатой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
				
вчера, 13:40

				

				В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа 
								

					
	 По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
				
вчера, 10:55

				

				В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками 
								

					
	 Из-за недосмотра родителей
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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