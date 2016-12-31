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В Татьянин день в Иванове пройдет ряд мероприятий для студентов
В День российского студенчества, 25 января, в 12.30 у часовни Александра Невского в областном центре (Шереметевский проспект, д. 11, сквер у областной научной библиотеки) пройдет молебен в честь святой великомученицы Татианы - покровительницы всех студентов. В 14.00 на катках в парке им. Степанова и на стадионе «Текстильщик» студенты смогут покататься на коньках. В 16.00 в областной думе состоится награждение студентов.
Для справки:
На территории области расположены 7 высших учебных заведений, осуществляющих подготовку студентов по различным видам и формам обучения (очное, заочное, вечернее, дистанционное, второе высшее образование по ускоренной программе, довузовская подготовка для абитуриентов). Кроме того, в регионе работают 5 филиалов вузов, в том числе 2 государственных (Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Ивановский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова). В университетах и академиях обучаются почти 32 тыс. студентов, работают более 6 тыс. сотрудников. В 2016 году на очную бюджетную форму обучения в вузы Ивановской области поступили 3316 человек.
Вузы Ивановской области ведут подготовку по 72 образовательным программам бакалавриата, 9 образовательным программам специалитета, 36 образовательным программам магистратуры. Направления подготовки: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, здравоохранение и медицинские науки, искусство и культура.
Стипендию Президента РФ студентам, обучающимся по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, получают 28 учащихся ивановских вузов, стипендию Правительства РФ – 40 студентов.
В вузах Ивановской области обучаются представители 39 государств дальнего и 12 государств - ближнего зарубежья.
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