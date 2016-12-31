В Ивановской области ожидаются 25-градусные морозы





Согласно прогнозу ивановского гидрометцентра, в ночь на 25 января на территории Ивановской области ожидается понижение температуры воздуха на 10 и более градусов. В Иванове ночью и днем - от минус 14 до минус 16 градусов, по области ночью и днем - от минус 13 до минус 18 градусов.

В ночь на 26 января прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха. По городу Иваново - от минус 23 до минус 25 градусов, по области – от минус 21 до минус 26 градусов.

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