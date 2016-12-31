В 36-й ивановской гимназии планируется дополнительно открыть 14 учебных классов

На 350 мест - ФОТО







23 января глава города Иваново Владимир Шарыпов принял участие в обсуждении вопросов развития 30-го и Московского микрорайонов. Встреча была организована по инициативе депутатов ЛДПР и прошла в зале детско-юношеской спортивной школы № 9. В мероприятии приняли участие порядка 60 жителей микрорайона.

В ходе встречи ивановцы поднимали вопросы благоустройства территории Московского и 30-го микрорайонов. Также обсуждались перспективы создания дополнительных мест 36-й гимназии. Как сообщил Владимир Шарыпов, расширение школы планируется выполнить в 2018 году. «За счет возведения пристройки к основному учебному корпусу мы сможем дополнительно открыть 14 учебных классов на 350 мест», - сказал глава города. Он добавил, что данный вопрос также будет обсуждаться на заседании Общественного совета областного центра.

В разговоре с жителями, в котором активно участвовали депутат Государственной Думы Андрей Свинцов, депутат Ивановской областной Думы Дмитрий Шелякин и депутат Ивановской городской Думы Олег Лебедев, прозвучала просьба и о развитии спортшколы №9. В связи с этим Владимир Шарыпов обратился к депутату Госдумы Андрею Свинцову с просьбой оказать содействие городским властям войти в федеральные программы по развитию и строительству спортивных школ, в том числе таким образом решить вопрос расширения 9-й спортшколы.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново