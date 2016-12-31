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вчера, 12:36
В регионе выросло теплопотребление
И увеличилась выработка электроэнергии
В 2016 году электростанции Ивановского филиала ПАО «Т Плюс» выработали 1102,6 млн. кВт∙ч электроэнергии и отпустили 2593,9 тыс. Гкал тепловой энергии. По сравнению с итогами 2015 года выработка электроэнергии увеличилась на 5,1 %, отпуск тепла вырос на 9,5 %.
Как отмечают специалисты филиала, увеличение выработки электроэнергии обусловлено ростом теплопотребления. В свою очередь, этому способствовали более низкая температура наружного воздуха в осенне-зимний период, а также увеличение объемов потребления пара промышленными потребителями (на 1%).
ключевые слова: теплопотребление электроэнергия
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Комментарии (4)
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- Fantomasвчера, 12:53Увеличение выработки обусловлено не увеличением потребления, а жаждой наживы теплогенерирующих компаний путем увеличения экономического оборота от продаваемой энергии. Иными словами при нуле за бортом топят ровно так же как и в минус тридцать. У меня дома все радиаторы перекрыты, и окна нараспашку. Если быть честными - это обогрев вселенной за наш с вами счет, а не рост потребления.
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- Коренной Кохомчанинвчера, 13:09Очевидно, что прошедший год отмечен заметным ростом всех экономических показателей, причем по многим отраслям, в том числе энергоемким. Следовательно, данные об увеличении энергопотребления свидетельствуют об оздоровлении экономики региона, преодолении кризисных явлений и выходе на динамическую ступень развития. Безусловно, это большая заслуга областного Правительства.
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- Медведьвчера, 14:24эт как говорится - на воре и шапка горит
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- берендейкавчера, 18:19Конечно увеличение теплопотребления,а аварий с начала сезона сколько было?Вот сегодня очеиедная авария в районе ул.Ноздрина,12 домов,детсад,бальница без тепла.Иещё будет.А сверхприбыли поойдут ивзятки для повышений тарифов.
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