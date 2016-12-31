В регионе выросло теплопотребление

И увеличилась выработка электроэнергии





В 2016 году электростанции Ивановского филиала ПАО «Т Плюс» выработали 1102,6 млн. кВт∙ч электроэнергии и отпустили 2593,9 тыс. Гкал тепловой энергии. По сравнению с итогами 2015 года выработка электроэнергии увеличилась на 5,1 %, отпуск тепла вырос на 9,5 %.

Как отмечают специалисты филиала, увеличение выработки электроэнергии обусловлено ростом теплопотребления. В свою очередь, этому способствовали более низкая температура наружного воздуха в осенне-зимний период, а также увеличение объемов потребления пара промышленными потребителями (на 1%).

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