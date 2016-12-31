В Ивановской области молодой человек вовлек подростка в совершение тяжкого преступления





По данным следствия, в ноябре 2016 года 24-летний житель Тейковского района уговорил 17-летнего подростка поучаствовать в угоне машины группой лиц по предварительному сговору, что квалифицируется как тяжкое преступление. По факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

