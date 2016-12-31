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вчера, 12:26
В Ивановской области молодой человек вовлек подростка в совершение тяжкого преступления
По данным следствия, в ноябре 2016 года 24-летний житель Тейковского района уговорил 17-летнего подростка поучаствовать в угоне машины группой лиц по предварительному сговору, что квалифицируется как тяжкое преступление. По факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
ключевые слова: несовершеннолетний преступление вовлечение уголовное дело
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30тр штраф за отсутствие ВУ, 800р за страховку, ну и на пару недель можно отправить улицы от снега чистить, а Вы сразу в колонию, да еще и на 6лет - ироды.
Парню лопату дайте - и скажите - вот так и так - 6 лет...или улица Громобоя чистая - что он выберет? ;)