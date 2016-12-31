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Двое жителей Ивановской области обманом пытались получить автостраховку
В отношении них были возбуждены уголовные дела за дачу заведомо ложных показаний в суде
В мае 2016 года во время судебного рассмотрения гражданского дела по иску одного из злоумышленников к ООО «Группа Ренессанс Страхование» о взыскании страхового возмещения по договору добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при допросе в качестве свидетелей двое мужчин дали заведомо ложные показания относительно обстоятельств ДТП.
Решением суда данные показания были признаны недостоверными.
«По версии следствия, показания, данные злоумышленниками в суде, являются инсценировкой с целью получения страхового возмещения за повреждения автомобиля, образованные при иных обстоятельствах», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
В настоящее время по уголовным делам утверждены обвинительные заключения, дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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