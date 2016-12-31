На трассе Ковров-Шуя-Кинешма перевернулся автомобиль

Пострадала девушка





Авария произошла 23 января около 23.15 на 128-м километре автодороги Ковров-Шуя-Кинешма в Родниковском районе. 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» во время снегопада потерял управление, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области в ДТП пострадала 22-летняя пассажирка «семерки». С закрытой черепно-мозговой травмой девушку доставили в Вичугскую ЦРБ. У водителя взята кровь на анализ.

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