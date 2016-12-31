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вчера, 11:40
Новое кадровое назначение в ивановской администрации
Начальником управления капитального строительства администрации города Иваново 24 января 2017 года назначен Андрей Наумов. Об этом сообщает пресс-служба ивановской мэрии.
Биографическая справка:
Андрей Владимирович Наумов родился 10 ноября 1976 года.
В 2002 году окончил Ивановскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство». По окончании учебы работал на разных должностях в Управлении капитального строительства Ивановской области и в Департаменте строительства и архитектуры Ивановской области.
В последние годы занимал должность заместителя директора АГУ Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области».
Женат, двое детей.
ключевые слова: администрация кадровое назначение
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Комментарии (4)
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- ivburвчера, 12:17То есть ни дня не проработал в реальном строительстве...
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- кря крявчера, 13:17Ну как же с окончания школы 76+17 в 1993 году до 2002 наверно где-то бетон месил. Но об этом не пишет. Скромный...
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- кря крявчера, 13:18До 1997.
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- Коренной Кохомчанинвчера, 13:11Очень грамотный и толковый специалист. Удачи на новом поприще!
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