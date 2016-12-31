Новое кадровое назначение в ивановской администрации





Начальником управления капитального строительства администрации города Иваново 24 января 2017 года назначен Андрей Наумов. Об этом сообщает пресс-служба ивановской мэрии.

Биографическая справка:

Андрей Владимирович Наумов родился 10 ноября 1976 года.

В 2002 году окончил Ивановскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство». По окончании учебы работал на разных должностях в Управлении капитального строительства Ивановской области и в Департаменте строительства и архитектуры Ивановской области.

В последние годы занимал должность заместителя директора АГУ Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области».

Женат, двое детей.

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