В Ивановской области мужчина обманул охранника и похитил стройматериалы

Задержали злоумышленника благодаря бдительной гражданке, ставшей свидетельницей преступления





В ивановской области сотрудники полиции задержали «по горячим следам» подозреваемого в мошенничестве. Мужчина в вечернее время обманным путем пытался похитить с одной из охраняемых строек в селе Ново-Талицы 6 пачек утеплителя, 24 листа полистирола и 1 рулон ПВХ мембраны. Из обстоятельств произошедшего известно, что злоумышленник представился охраннику бывшим работником стройки и сообщил о необходимости забрать остатки стройматериалов. Пока преступник занимался хищением, свидетелем происшествия стала жительница одного из соседних домов. Бдительную гражданку насторожили ночные манипуляции неизвестного, и женщина обратилась в полицию.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении 33-летнего ранее судимого за мошенничество и хулиганство фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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