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В школах региона хотят ввести новый элективный курс
25 января в региональном правительстве состоится заседание Совета при губернаторе Ивановской области по гармонизации межнациональных отношений, на котором будут подведены итоги прошедшего года и определены задачи на 2017 год.
В ходе мероприятия глава региона Павел Коньков вручит ежегодные премии «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений».
На заседании будут рассмотрены вопросы реализации на территории Ивановской области программы государственной национальной политики, утвержденной в декабре 2016 года Правительством РФ. В повестке также одна из региональных инициатив в сфере межнациональных отношений – создание на территории региона совместно с Ассамблеей народов России ресурсного центра на базе Ивановского дома национальностей.Кроме того, в рамках заседания обсудят вопросы введения для государственных и муниципальных служащих дополнительного профессионального образования в сфере государственной национальной политики, а также о введении в школах региона элективного (выборного, факультативного) курса «Ивановский край в многонациональной России».
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- ЙЯdЪвчера, 11:53Дальнейшее развитие показухи и очковтирательства.
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