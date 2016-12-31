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Ивановцам покажут единственный в мире по сложности номер «Американское колесо смерти»
В областной центр с новой программой приезжает московский цирк «VITALI»
В Иваново с гастролями приезжает московский цирк «VITALI», который представит свою новую программу.
Ивановцы увидят единственный в мире по сложности номер «Американское колесо смерти», захватывающие дух знаменитые «воробьевские» качели, экстремальные аттракционы «акробаты на Джоли Джамперах», экзотическое шоу с удавами. Все трюки артисты выполняют без страховок.
Также в программе: медведи водят скутеры, самокаты и даже летают в воздухе, кошки прыгают с 9-метровой высоты, еноты и носухи ходят по канату, а также забавные пудели.
Весь вечер на ковре - один из лучших клоунов России, лауреат международного конкурса в Перу Демьян Вдовчук.
Руководитель программы - народный артист России Виталий Воробьев.
Премьера состоится 28 января. Представления московских артистов в ивановском цирке будут идти до 26 февраля.
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