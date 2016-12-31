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В Ивановской области Газпром банкротит своих должников
ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» подал в Арбитражный суд Ивановской области заявление о банкротстве Шуйского МУП Объединенных котельных и тепловых сетей. Общая задолженность за газ этого предприятия составляет 96 млн рублей.
Как пояснил директор МУП ОК и ТС Сергей Саванов, проведенный анализ деятельности предприятия за последние несколько лет показал ошибки при формировании производственной программы и тарифов. Кроме того, предприятие увеличило свои расходы из-за покупки двух котельных и содержания асфальтового завода и дорожной службы.
Сергей Саванов также рассказал, что сейчас готовятся необходимые документы для обращения в суд по предоставлению рассрочки по платежам и разблокированию счетов предприятия. «Все предприятия-должники Газпрома в области получили аналогичные уведомления о процедуре банкротства», - отметил С.В. Саванов.
Глава Шуи Сергей Рощин подчеркнул, что необходимо предпринять все возможные шаги по сохранению целостности предприятия в сложившейся ситуации.
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Комментарии (1)
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- Васька Непутевыйсегодня, 00:03Газпром - мечты сбываются!!!)))))))))))
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