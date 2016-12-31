В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками

Из-за недосмотра родителей





На минувшей неделе в Шуйскую Центральную районную больницу поступили двое малышей, отравившиеся нейролептиками из-за недосмотра со стороны родителей. Об этом сообщила главный врач ЦРБ Екатерина Кузьмина на еженедельном совещании в мэрии райцентра.

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