Осужденные кинешемской колонии приняли участие в благотворительной акции

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Осужденные женщины, отбывающие наказание в кинешемской исправительной колонии №3, приняли участие в благотворительной акции «Быть добру».

Мероприятие проводилось в учреждении уже не в первый раз. Осужденные своими руками изготовили подарки для детей: мягкие игрушки и теплые вещи. Подарки были преданы сотрудниками отдела воспитательной работы многодетным семьям во время «Рождественских встреч», проходивших в Кинешемской епархии.

Фото: пресс-служба УФСИН по Ивановской области

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