В Иванове состоится вечер памяти жертв Холокоста





26 января в 15.00 в актовом зале Ивановского дома национальностей пройдет Мемориальный вечер, посвященный Международному Дню памяти жертв Холокоста. На вечере будет представлен спектакль «Память…» о тех трагических событиях, которые много лет назад пережил мир.

Напомним, 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 60/7, в которой постановила, что день 27 января будет ежегодно отмечаться как Международный день памяти жертв Холокоста, что приурочено ко дню освобождения Советской армией узников нацистского лагеря смерти Освенцим - Биркенау. За время существования этого концлагеря в нем погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 2,2 млн. человек.

«Холокост, приведший к бесчисленным жертвам, будет всегда служить всем народам предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предвзятость», - говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия и США, а их соавторами - еще более 90 государств.

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