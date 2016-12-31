В 23-й ивановской гимназии пройдет муниципальный этап конкурса «Ученик года»





27 и 28 января на базе ивановской гимназии №23 состоится муниципальный этап открытого межрегионального конкурса старшеклассников общеобразовательных учреждений «Ученик года - 2017».

Данный конкурс проводится в областном центре шестой раз, за это время в нем успели поучаствовать более 60 школьников.

В этом году за почетное звание «Ученик года» будут бороться 15 старшеклассников из разных общеобразовательных учреждений: МБОУ «СШ №4», МБОУ «СШ №5», МБОУ «Лицей №6», МБОУ «СШ №7», МБОУ «СШ №11», МБОУ «СШ №14», МБОУ «СШ №19», МБОУ «Лицей №22», МБОУ «Гимназия №23», МБОУ «Гимназия №32», МБОУ «Лицей №33», МБОУ «Гимназия №36», МБОУ «СШ № 50», МБОУ «СШ № 54», МБОУ «СШ № 58».

Содержание конкурсных испытаний этого года таково: портфолио участника, творческая презентация на тему «Оставить свой след...», домашнее задание «Экологический кодекс жителя Земли», краеведческий конкурс «Широка страна моя родная…», мастер-класс «Экологическая мастерская», конкурс «Открытая дискуссия».

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