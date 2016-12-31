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вчера, 10:20
В Иванове сотрудники МЧС эвакуировали жильцов из пятиэтажного дома
В минувшие сутки в Ивановской области произошел один пожар. Сообщение о возгорании в одной из квартир 5-этажного кирпичного дома на улице Громобоя в Иванове поступило утром 23 января. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место ЧП через 3 минуты. Из окон на первом этаже шел дым. Сотрудники МЧС незамедлительно эвакуировали из подъезда 15 жильцов.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь повредил мебель в квартире. По данным регионального ГУ МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. К ликвидации пожара привлекалось - 33 человека и 11 единиц техники.
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