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вчера, 10:11
В Ивановской области девушка украла из медучреждения детские санки
Полиция задержала злоумышленницу
В полицию с заявлением обратилась 37-летняя жительница Фурманова. Женщина сообщила полицейским, что неизвестный похитил из фойе одного из медицинских учреждений ее санки с детским матрасом и одеялом. На некоторое время имущество было оставлено потерпевшей без присмотра. Ущерб составил 4800 рублей.
Вскоре оперативники установили личность подозреваемой в краже и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 22-летняя местная жительница. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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Комментарии (2)
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- дедАндрюшавчера, 10:28Потрясающая новость! Прочитал и весь дрожу. Надо к таким сообщениям делать сноску: "Лиц со слабой нервной системой просят не читать".
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- дедАндрюшавчера, 10:29Мафия совсем распоясалась
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