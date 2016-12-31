В Ивановской области девушка украла из медучреждения детские санки

Полиция задержала злоумышленницу





В полицию с заявлением обратилась 37-летняя жительница Фурманова. Женщина сообщила полицейским, что неизвестный похитил из фойе одного из медицинских учреждений ее санки с детским матрасом и одеялом. На некоторое время имущество было оставлено потерпевшей без присмотра. Ущерб составил 4800 рублей.

Вскоре оперативники установили личность подозреваемой в краже и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 22-летняя местная жительница. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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