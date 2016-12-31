В Кохме «ГАЗель» протаранила легковушку

Есть пострадавший





ДТП случилось 23 января около 17.15 на улице ивановской в Кохме. 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-2818 «ГАЗель» врезался в остановившуюся на нерегулируемом пешеходном переходе легковую иномарку Вольво V40.

В результате пострадал 46-летний водитель легковушки. С сотрясением мозга его доставили в больницу.

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По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.