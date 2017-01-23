ПОСЛУШАЙТЕ! Иваново из русского Манчестера превращается в русский Чикаго

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Город засыпает. Просыпается мафия. В ночь на понедельник в Иванове совершено громкое убийство. В частном секторе расстреляли известного в криминальных кругах предпринимателя Виктора Пономарёва.

Такое ощущение, что бандитские разборки последних лет словно продолжают «традиции» 90-х. Что за кровавый передел сфер влияния происходит в Иванове – в комментарии Валентины Перекрестовой.

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