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23.01.2017 21:15
ПОСЛУШАЙТЕ! Иваново из русского Манчестера превращается в русский Чикаго
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Город засыпает. Просыпается мафия. В ночь на понедельник в Иванове совершено громкое убийство. В частном секторе расстреляли известного в криминальных кругах предпринимателя Виктора Пономарёва.
Такое ощущение, что бандитские разборки последних лет словно продолжают «традиции» 90-х. Что за кровавый передел сфер влияния происходит в Иванове – в комментарии Валентины Перекрестовой.100-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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Комментарии (6)
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- ASZ23.01.2017 21:53зато прокуратура , УВД и СК работают на отлично - не раскрыто ни одно из этих дел
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- 99d23.01.2017 22:45Русского? Однако(
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- Коренной Кохомчанин23.01.2017 23:30Какое Чикаго? Что вы знаете об этом городе? Двух дебилов расстреляли, и что, город ганстеров уже? Не смешите)))
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- Коренной Кохомчанинвчера, 06:57Имбецил-клон сгинь!
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- просто_никвчера, 09:28Были гангстеры , да все извелись, а клоны не могут быть здесь, если только раздвоение личности у особых идиотов
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- Артур Сапоговвчера, 19:09Какой Манчестер - был да вышел, за время правления ер закрыты все комбинаты и фабрики в городе за исключением 2-х, а на счёт Чикаго автор то же расчувствовался - обычный город, отморозков в среднем как везде
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