Объявлен конкурс на осуществление уличной торговли в Иванове





На сайте ивановской мэрии опубликовано объявление для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Городское Управление экономического развития и торговли уведомляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора на предоставление торговых мест для осуществления уличной торговли, оказания услуг на территории областного центра. Конкурсная документация размещена здесь. Дополнительную информацию и консультацию можно получить по телефонам: 59-46-26, 59-46-28.

поделиться ссылкой:

