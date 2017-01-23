У епископа Кинешемского и Палехского сгорел дом





В ночь на воскресенье в результате пожара лишился жилья епископ Кинешемский и Палехский Илларион. Сгорел его дом в селе Воздвиженье Заволжского района. Огнем повреждены дом и пристройка - 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Как нам рассказали в епархии, владыке есть, где жить.

«Епископу нужно было где-то жить. И владыка приобрел дом, о котором сейчас идет речь. Этот дом находится в Заволжском районе. Этот дом он обустроил, и в нем жил все эти 4 с половиной года. Но, к сожалению, случилось такое несчастье - дом сгорел. Владыке есть где жить, он может жить при епархии, но своего дома у владыки больше нет», - рассказал корреспонденту IvanovoNews секретарь совета Кинешемской епархии Андрей Ефанов.

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