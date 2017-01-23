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Новости

23.01.2017 17:51

У епископа Кинешемского и Палехского сгорел дом


В ночь на воскресенье в результате пожара лишился жилья епископ Кинешемский и Палехский Илларион. Сгорел его дом в селе Воздвиженье Заволжского района. Огнем повреждены дом и пристройка - 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Как нам рассказали в епархии, владыке есть, где жить.

«Епископу нужно было где-то жить. И владыка приобрел дом, о котором сейчас идет речь. Этот дом находится в Заволжском районе. Этот дом он обустроил, и в нем жил все эти 4 с половиной года. Но, к сожалению, случилось такое несчастье - дом сгорел. Владыке есть где жить, он может жить при епархии, но своего дома у владыки больше нет», - рассказал корреспонденту IvanovoNews секретарь совета Кинешемской епархии Андрей Ефанов.



ключевые слова: пожар дом епископ
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									astr								
							
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  • 23.01.2017 20:27
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							как у Владыки- несчастье, а как у простых смертных то "по причине курения после злоупотребления"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ZX37-37								
							
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  • 23.01.2017 20:28
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							<остроумная шутка, не подпадающая под ст. 148 УК РФ>								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBП								
							
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  • 23.01.2017 21:36
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										+1
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							Бог дал. Бог взял — из Библии. Ветхий Завет (Книга Иова). 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 13:14
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    • 
										0
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							)))))))))))))))))))))))))))))))))))0 точно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 23.01.2017 23:33
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							На все воля божья. Смириться, помолиться, увеличить тарифы на некоторые виды пожертвований, и бог, несомненно, смилостливится на новый коттедж, краше прежнего.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 06:57
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							Имбецил-клон сгинь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									будь в тренде								
							
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  • вчера, 09:49
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										+1
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							кара небесная.. не?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 09:52
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							Чайный домик сгорел. Печалька								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 13:14
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    • 
										0
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							господь наказал?))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
				
вчера, 13:40

				

				В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа 
								

					
	 По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
				
вчера, 10:55

				

				В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками 
								

					
	 Из-за недосмотра родителей
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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