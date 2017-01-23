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23.01.2017 17:51
У епископа Кинешемского и Палехского сгорел дом
В ночь на воскресенье в результате пожара лишился жилья епископ Кинешемский и Палехский Илларион. Сгорел его дом в селе Воздвиженье Заволжского района. Огнем повреждены дом и пристройка - 250 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Как нам рассказали в епархии, владыке есть, где жить.
«Епископу нужно было где-то жить. И владыка приобрел дом, о котором сейчас идет речь. Этот дом находится в Заволжском районе. Этот дом он обустроил, и в нем жил все эти 4 с половиной года. Но, к сожалению, случилось такое несчастье - дом сгорел. Владыке есть где жить, он может жить при епархии, но своего дома у владыки больше нет», - рассказал корреспонденту IvanovoNews секретарь совета Кинешемской епархии Андрей Ефанов.
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Комментарии (9)
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- astr23.01.2017 20:27как у Владыки- несчастье, а как у простых смертных то "по причине курения после злоупотребления"
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- ZX37-3723.01.2017 20:28<остроумная шутка, не подпадающая под ст. 148 УК РФ>
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- BBП23.01.2017 21:36Бог дал. Бог взял — из Библии. Ветхий Завет (Книга Иова).
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- максссвчера, 13:14)))))))))))))))))))))))))))))))))))0 точно
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- Коренной Кохомчанин23.01.2017 23:33На все воля божья. Смириться, помолиться, увеличить тарифы на некоторые виды пожертвований, и бог, несомненно, смилостливится на новый коттедж, краше прежнего.
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- Коренной Кохомчанинвчера, 06:57Имбецил-клон сгинь!
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- будь в трендевчера, 09:49кара небесная.. не?
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- vofchikвчера, 09:52Чайный домик сгорел. Печалька
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- максссвчера, 13:14господь наказал?))
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