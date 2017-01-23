Ивановца наказали за неуважение к суду

По совокупности приговоров он получил больше 10 лет колонии





В областном центре состоялся суд по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Во время заседания подсудимый публично начал нецензурно оскорблять свидетельницу. В связи с этим в отношении подсудимого было возбуждено еще одно уголовное дело.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

1611

В итоге по совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде 10 лет и 1 месяца колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.