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Новости

23.01.2017 16:37

В Ивановской области будет создан реестр автотранспорта, перевозящего инвалидов


Сегодня, 23 января, и.о. председателя правительства Ивановской области Сергей Зобнин поручил проработать вопрос создания регионального реестра автомобилей, используемых при перевозке инвалидов.

Напомним, что в прошлом году были внесены изменения в правила дорожного движения. Автомобили, перевозящие инвалидов, могут осуществлять стоянку там, где в том числе установлены запрещающие дорожные знаки.

Сергей Зобнин рассказал, что автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения, в частности, комплекс «Паркон», не делает различий между автомобилями инвалидов и здоровых людей, штраф за парковку выписывается всем. В связи с этим поступают жалобы от жителей региона. «В Москве создан реестр автомобилей, перевозящих инвалидов. В Иванове такого реестра нет. Поэтому штрафы приходят всем. Прошу комплексы социальной сферы и здравоохранения объединить усилия и совместно с ГИБДД проработать возможность составления реестра данных транспортных средств используемых при перевозке инвалидов», – дал поручение и.о председателя правительства Ивановской области. Он также добавил, что необходимо связаться с коллегами из крупных городов, где подобная база уже существует и перенять опыт.

Ситуацию под контроль взяли профильные ведомства.

ключевые слова: автотранспорт инвалиды реестр
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 23.01.2017 17:17
    • 
														
    
								
      
									
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							А если автомобиль прибыл из другого региона, то ему выпишут штраф? Не правильно это.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Minchertc								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 17:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А где об этом узнать по подробнее? Кто и как будет учитывать и инвалидов с автомобилями? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									negoduyu								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 17:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Не только инвалидов с автомобилями, но их тех автовладельцев-родственников, кто перевозит инвалидов. Пусть и раз-два в год в выходной день на огород-дачу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Брусочкин								
							
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  • 23.01.2017 17:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Наши руководители, мягко говоря, ерундой занимаются.Рекомендую изучать законодательство РФ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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