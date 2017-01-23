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В Иванове пройдет фестиваль юмора
25 января, в Татьянин день, в областном центре состоится первый открытый студенческий «Фестиваль юмора». Он пройдет в лофт-кофейне в «Irish Cafe». Начало мероприятия в 18.00.
Как рассказали организаторы, гостей фестиваля ждут выступления юмористических коллективов в форматах стенд-ап, СТЭМ, а также выступление команд КВН. На сцене выступят команды Военной академии Радиационной Химической и Биологической защиты им. Маршала советского союза Тимошенко С.К. «Вежливые люди» (г. Кострома) и Владимирского госуниверситет «Заряд» (г. Владимир), стенд-ап комики Настя Булдакова (г. Кострома) и Станислав Дрябин (г. Ярославль), коллективы ивановских вузов, среди которых выпускники Ивановской открытой школы КВН, команды Шуи и Кинешмы.
По окончанию фестиваля пройдет студенческая вечеринка от лофт-кофейни «Irish Cafe».
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Комментарии (2)
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- anastasia-gc23.01.2017 16:36внеочередное заседание областного правительства?
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- Hippy23.01.2017 17:21П оходу да. Может в почётных гостях Медведев нарисуется, что-нибудь выдаст, как в Крыму: типа область была текстильная. а стала продажная)))
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