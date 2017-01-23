В Ивановской области двух женщин уличили в фиктивном браке с афганцами

Материалы прокурорской проверки направлены в суд





Жительницы поселка Савино - гражданки РФ, - чтобы улучшить свое материальное положение заключили в Москве фиктивные браки с гражданами Афганистана. За это получили 33 и 15 тысяч рублей соответственно. Жить с новоиспеченными афганскими мужьями, разумеется. Не собирались. Всё было ради получения афганцами гражданства Российской Федерации.

В настоящее время в Савинский районный суд направлено два исковых заявления о признании указанных браков недействительными, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

поделиться ссылкой:

