За избиение брата и сестры жителя Ивановской области отправили на 6 лет в колонию





За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои осужден житель Гаврилово-Посадского района.

В отношении него, ранее осужденного за совершение тяжкого преступления против личности, был установлен административный надзор. Однако мужчина установленные ограничения неоднократно игнорировал, нарушал правопорядок, за что привлекался к административной ответственности.

Кроме того, в сентябре 2016 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил брата, причинив ему травму головы, и сестру.

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На днях состоялся суд, который приговорил дебошира к 6 годам 3 месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.