На одной из ивановских улиц временно отключат газ

Список адресов





26 января с 09.00 до 17.00 будет прекращено газоснабжение частных жилых домов в районе 3-й и 4-й Нарвской улиц в Иванове. Причина – ремонтные работы на газопроводе низкого давления. Газ отключат по следующим адресам:

- ул. 3-я Нарвская, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

- ул. 4-я Нарвская, дома №№ 1,3 5, 7, 9, 13, 15, 17.

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