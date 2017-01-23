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23.01.2017 15:27
На одной из ивановских улиц временно отключат газ
Список адресов
26 января с 09.00 до 17.00 будет прекращено газоснабжение частных жилых домов в районе 3-й и 4-й Нарвской улиц в Иванове. Причина – ремонтные работы на газопроводе низкого давления. Газ отключат по следующим адресам:
- ул. 3-я Нарвская, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- ул. 4-я Нарвская, дома №№ 1,3 5, 7, 9, 13, 15, 17.
ключевые слова: газ газоснабжение газопровод ремонт
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- Коренной Кохомчанин23.01.2017 23:36Надо было лотерейные билеты своевременно покупать))
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- ЙЯdЪвчера, 08:29А 3-я и 4-я Нарвские - это одна улица? Или нужно угадать на какой именно?
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