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Новости

23.01.2017 15:18

Семь золотых медалей завоевали ивановские пловчихи на чемпионате в Белоруссии

ФОТО


С 20 по 22 января в Минске проходил II открытый Чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию «Белгарт Минск Опен» (III этап «Белгарт Кубок»). В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 8 стран. Соревновались пловцы на реке Свислочь при температуре воды +2 градуса по Цельсию.

Ивановскую область представляли чемпионки мира по зимнему плаванию Татьяна Гавриленкова и Мария Людвова. На всех заявленных дистанциях наши пловчихи завоевали «золото». Всего – 7 медалей высшей пробы.

Татьяна Гавриленкова – 50м., 100м., 200м., 450 м. (вольный стиль).

Мария Людвова – 25м. (вольный стиль), 25м и 50м. (брасс).

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново.



ключевые слова: спорт зимнее плавание чемпионат
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 09:58
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							Вот такие новости по душе, молодцы так держать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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