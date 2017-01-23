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23.01.2017 15:07
Жители Ивановской области похитили 17 мешков зерна
Преступная группа задержана
Преступление произошло на территории одного из сельскохозяйственных комплексах Кинешемского района. Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что на кормоскладе может произойти хищение.
Полицейские утроили засаду, которая длилась несколько суток. В одну из ночей злоумышленники подъехали к складу на автомобиле «ГАЗ». Погрузили в кузов 17 мешков зерна и попытались скрыться. Но были задержаны сотрудниками полиции.
Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, фигурантами оказались ранее не судимые жители Кинешемского района 36, 40 и 44 лет. В настоящее время задержанные в совершенном преступлении признались и написали явки с повинной.
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