В Ивановской области увеличилось производство молока





В 2016 году в сельскохозяйственных предприятиях Ивановской области было произведено более 121 тысячи тонн молока. Это на 4% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия. Продуктивность дойного стада за 2016 год составила 5660 кг, что выше прошлогоднего результата на 266 кг.

Наибольший показатель валового производства молока достигнут животноводами Гаврилово-Посадского (порядка 26 тыс. тонн), Родниковского (более 18 тыс. тонн) и Шуйского (свыше 18 тыс. тонн.) районов.

Продуктивность свыше 7,1 тыс. кг молока на корову получена в хозяйствах Гаврилово-Посадского района (рост к 2015 году более 550 кг), свыше 6 тыс. кг – в Савинского района (рост порядка 370 кг), Шуйского – 6,5 тыс. кг (рост 136 кг), Ильинского – 6,3 тыс. кг (рост 750 кг). В Родниковском, Ивановском, Фурмановском, Палехском, Верхнеландеховском, Пучежском, Юрьевецком районах продуктивность коров превысила 5 тыс. кг.

Среди сельхозпредприятий региона в лидерах по производству молока в 2016 году (13,6 тыс. тонн) оказался Племзавод им. Дзержинского Гаврилово-Посадского района. Продуктивность на одну корову составила рекордные 9,1 тыс. кг (рост 270 кг к уровню 2015 года).

Как отметили в профильном департаменте, увеличение надоев связано с модернизацией производства в ведущих хозяйствах области и укреплением кормовой базы. Важную роль также сыграло своевременное доведение господдержки до сельхозпредприятий региона.

Достойные результаты в работе животноводческой отрасли получили в СПК «Рассвет», «Заря», растениеводческом хозяйстве «Родина» Гаврилово-Посадского района, предприятиях «Гарское» Ильинского района, «Бычок» Комсомольского района, СПК «Подолино» и «Рассвет» Палехского района, племзаводе «Заря», СПК «Возрождение», «Россия», «Искра», СПК им. Фрунзе, «Большевик» Родниковского района, СПК «Панинское», «Горячевский», «Савино» Савинского района, сельхозпредприятиях «Васильевское», «Милюковский», «Центральный», «Перемиловский», «Рассвет и К» Шуйского района, «Заря» Юрьевецкого района.

В январе 2017 года в области ежедневно производится 330 тонн молока (рост 17 тонн к уровню 2016 года). Продуктивность коров за сутки составляет 15,5 кг (рост 0,9 кг). С прибавкой в валовом производстве молока работают 13 районов.

По материалам пресс-службы Комплекса экономического развития правительства Ивановской области.

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