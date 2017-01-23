Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

23.01.2017 14:47

В Ивановской области увеличилось производство молока


В 2016 году в сельскохозяйственных предприятиях Ивановской области было произведено более 121 тысячи тонн молока. Это на 4% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия. Продуктивность дойного стада за 2016 год составила 5660 кг, что выше прошлогоднего результата на 266 кг.

Наибольший показатель валового производства молока достигнут животноводами Гаврилово-Посадского (порядка 26 тыс. тонн), Родниковского (более 18 тыс. тонн) и Шуйского (свыше 18 тыс. тонн.) районов.

Продуктивность свыше 7,1 тыс. кг молока на корову получена в хозяйствах Гаврилово-Посадского района (рост к 2015 году более 550 кг), свыше 6 тыс. кг – в Савинского района (рост порядка 370 кг), Шуйского – 6,5 тыс. кг (рост 136 кг), Ильинского – 6,3 тыс. кг (рост 750 кг). В Родниковском, Ивановском, Фурмановском, Палехском, Верхнеландеховском, Пучежском, Юрьевецком районах продуктивность коров превысила 5 тыс. кг.

Среди сельхозпредприятий региона в лидерах по производству молока в 2016 году (13,6 тыс. тонн) оказался Племзавод им. Дзержинского Гаврилово-Посадского района. Продуктивность на одну корову составила рекордные 9,1 тыс. кг (рост 270 кг к уровню 2015 года).

Как отметили в профильном департаменте, увеличение надоев связано с модернизацией производства в ведущих хозяйствах области и укреплением кормовой базы. Важную роль также сыграло своевременное доведение господдержки до сельхозпредприятий региона.

Достойные результаты в работе животноводческой отрасли получили в СПК «Рассвет», «Заря», растениеводческом хозяйстве «Родина» Гаврилово-Посадского района, предприятиях «Гарское» Ильинского района, «Бычок» Комсомольского района, СПК «Подолино» и «Рассвет» Палехского района, племзаводе «Заря», СПК «Возрождение», «Россия», «Искра», СПК им. Фрунзе, «Большевик» Родниковского района, СПК «Панинское», «Горячевский», «Савино» Савинского района, сельхозпредприятиях «Васильевское», «Милюковский», «Центральный», «Перемиловский», «Рассвет и К» Шуйского района, «Заря» Юрьевецкого района.

В январе 2017 года в области ежедневно производится 330 тонн молока               (рост 17 тонн к уровню 2016 года). Продуктивность коров за сутки составляет 15,5 кг (рост 0,9 кг). С прибавкой в валовом производстве молока работают 13 районов.

По материалам пресс-службы Комплекса экономического развития правительства Ивановской области.



ключевые слова: сельское хозяйство коровы молоко удои
  • оцените новость:
  • (1)
  • 619
  • 3







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vtldtlm b r								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 15:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Доярок что ли стали доить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									asvladas								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 16:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что доярки? Они не нужны, была бы вода, а порошка всегда в достатке! Вот объемы и увеличили "производства...ха-ха-ха!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									юстас алекс								
							
    • 
							
  • 23.01.2017 17:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 Нас хотели взять за горло
    
пармезану не давать
    
а у нас село поперло —
    
брюкву некуда девать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа
				
вчера, 13:40

				

				В Иванове мужчина спрыгнул с балкона 11 этажа 
								

					
	 По предварительной информации, так он свел счеты с жизнью
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							6206						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	
	    		      	

	       		В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками
				
вчера, 10:55

				

				В Ивановской области двое малышей отравились нейролептиками 
								

					
	 Из-за недосмотра родителей
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3381						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							11410						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3874						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9426						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9422						
    •